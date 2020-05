Bezirksgericht Kreuzlingen

Ehefrau Schlafmittel verabreicht und zum Sex gezwungen

Einem 42-jährigen Mann wird vorgeworfen, sich im Herbst 2016 mehrfach an seiner gleichaltrigen Partnerin vergangen zu haben. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten.

Der 42-Jährige soll sich mehrfach an seiner gleichaltrigen Partnerin vergangen haben.

Der Beschuldigte musste sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen verantworten.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen TG hat sich am Dienstag mit einem Fall von häuslicher Gewalt befasst. Es ging um schwere Sexualdelikte eines heute 42-jährigen Mannes an seiner gleichaltrigen Partnerin. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich eröffnet.

Die Staatsanwältin beschuldigt den Mann der mehrfachen Vergewaltigung, mehrfachen Nötigung sowie jeweils Versuchen dazu, der Schändung, der einfachen Körperverletzung und der Drohung. Sie beantragte eine fünfjährige Freiheitsstrafe sowie Genugtuungszahlungen an das Opfer.

Mann sprach wohl Todesdrohungen aus



Die Anklagepunkte beziehen sich auf mehrere Vorfälle im Herbst 2016 am Wohnort des Paares und seiner gemeinsamen Kinder. Wie häufig in vergleichbaren Fällen stand Wort gegen Wort. Die Staatanwältin appellierte an das Gericht, ein Zeichen zu setzen gegen häusliche Gewalt.