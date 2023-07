Ehefrau, zwei Kinder - so «normal» lebte Serienkiller Rex Heuermann 

Hier wird der mutmassliche Serienmörder Rex Heuermann festgenommen. 20M

Darum gehts Rex Heuermann lebte mit seiner Familie auf Long Island.

Wenn seine Familie nicht da war, tötete er Frauen.

Ein Kriminologe erklärt, wie das möglich ist.

Einsam im dunklen Kämmerlein, den nächsten Mord am Planen – so stellen sich viele Menschen das Leben eines Serienmörders vor. Doch in einigen Fällen leben die Killer jahrelang mit Ehefrau und Kindern unter dem selben Dach. So auch der 59-jährige Rex Heuermann aus New York, der am Freitag vor einer Woche wegen dreifachen Mordes angeklagt wurde. Er ist auch der Hauptverdächtige im Tod einer vierten Frau.

Asa Ellerup, die seit zwei Jahrzehnten mit dem mutmasslichen Serienmörder verheiratet und Mutter seiner zwei Kinder ist, war «schockiert und angewidert», als sie erfuhr, dass ihr Mann im Zusammenhang mit den berüchtigten Gilgo-Beach-Morden verhaftet wurde. Am Mittwoch, sechs Tage, nachdem Heuermann von der Polizei festgenommen wurde, reichte die 59-jährige Ellerup die Scheidung ein, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Dass Serienkiller ein «normales» Familienleben führen, überrascht. «Ich schätze, die Leute erwarten nicht, dass ein Serienmörder verheiratet ist», sagte ein Nachbar der Heuermanns zur «New York Times».

Ein Monster und ein Engel

Asa Ellerup soll jedes Mal weg gewesen sein – teilweise ausser Landes –, als die Morde geschahen. Doch es waren Haarsträhnen von ihr, die dazu beigetrugen, ihren Mann mit den Leichen in Verbindung zu bringen, die 2010 entlang des abgelegenen Strandabschnitts Gilgo Beach auf Long Island gefunden worden waren.

«Könnte ihr Mann ein Monster gewesen sein, das diese Frauen umgebracht hat, und ein Engel zu Hause?», fragt sich die Filialleiterin des Supermarktes, in dem Asa Ellerup mehrmals in der Woche einkaufte. Sie beschreibt Ellerup als eine Frau, die deprimiert wirkt. Sie habe die Kinder der Heuermanns in den letzten 25 Jahren aufwachsen sehen, sagt die Angestellte. Rex Heuermann hingegen sah sie nie – der Killer hatte seine Frau nie zum Einkaufen begleitet.

Die Heuermanns lebten zurückgezogen

Die Nachbarn fanden die Familie schon immer «rätselhaft»: Die Heuermanns lebten zurückgezogen und pflegten keine sozialen Kontakte. «Es könnte mitten am Nachmittag sein und sie (Anm. d. Red. Asa Ellerup) sah aus, als wäre sie gerade aus dem Bett gekommen», sagte eine Anwohnerin.



Die 26-jährige Victoria Heuermann arbeitete mit ihrem Vater in seinem Architekturbüro in Manhattan. Als Kind habe sich die Tochter des Killers mit der Tochter der Nachbarin angefreundet. «Sie war immer ruhig. Sie hat mich immer gebeten, zu ihr zu kommen», sagte Taylor Musto. Das passte ihren Eltern aber gar nicht. «Ich wollte sie nicht in diesem Haus haben», sagt Nachbar Frankie Musto.

Rex Heuermann wird dringend verdächtigt, die sogenannten Gilgo-Beach-Morde begangen zu haben. IMAGO/ZUMA Wire

«Woher soll die Familie das wissen?»

Für Kriminologen und Kriminologinnen ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass Serienmörder verheiratet und gut in der Arbeitswelt integriert sind. Forscher Scott Bonn erklärt der «New York Times», dass die Ehefrauen und Familien der Killer oft nichts von «ihren dunklen Zwängen» wüssten. «Sie sind in der Lage, sich abzugrenzen und sehen keinen Widerspruch darin, in einem Aspekt ihres Lebens ein fürsorglicher Elternteil und Partner zu sein und in einem anderen Menschen zu quälen und zu töten», sagt Bonn.

Im Fall von Rex Heuermann gaben die Ermittler und Ermittlerinnen an, dass der Mann ständig versucht habe, seine mörderischen Aktivitäten vor seiner Ehefrau zu verbergen. James Alan Fox, Professor an der Northeastern University, unterstützt Bonns Aussage: «Manche Serienmörder sind in der Lage, ihr Geheimnis zu bewahren, so wie manche Männer eine zweite Familie gründen können, ohne dass jemand davon erfährt», sagte der Experte. «Es ist etwas, das sie in ihrer Freizeit tun. Woher soll die Familie das wissen?»

