Kurz nach den Flitterwochen: «Eheglück? Eher Ehe-Chaos» – Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen ständig streiten

Dabei schien alles so vielversprechend: Im Juli gab sich das Paar in Las Vegas das Jawort.

So soll sich die Sängerin etwa am Klamottenstil ihres Mannes stören: «Er ist ein Jeans- und T-Shirt-Typ und jetzt versucht Jennifer, ihm zu sagen, was er tragen darf und was nicht.» Ebenso sein Rauchen sei ihr ein Dorn im Auge. «Er hat ihr versprochen, es aufzugeben, aber durch ihre Nörgelei raucht er mehr denn je», verrät der nicht namentlich genannte Insider dem US-Magazin. Und damit nicht genug: «Ben räumt nicht hinter sich auf, was Jennifer zutiefst irritiert und wütend macht.» Der Schauspieler hingegen soll kritisieren, wie karriereorientiert die 53-Jährige ist. «Es ist deutlich sichtbar, dass er absolut nicht glücklich ist.»