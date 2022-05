Nach 78 Kriegstagen : Ehemalige russische Kämpfer äussern schwere Kritik an den eigenen Truppen 

Ein ehemaliger Kommandant der pro-russischen Streitkräfte hat dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu schwere Vorwürfe gemacht. «Ich beschuldige Sergei Schoigu direkt mindestens der kriminellen Fahrlässigkeit», sagte Igor Girkin in einem Videointerview, das am Freitag auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. «Ich habe keinen Grund, ihn des Verrats zu beschuldigen. Aber ich würde das vermuten», sagte er gemäss Berichten des « Kurier ».

Die Stärke der Ukraine hat Russland «völlig überrascht»

In letzter Zeit wird vermehrt interne Kritik am russischen Militär laut. So kritisierte am Donnerstag ein ehemaliges Mitglied der berüchtigten Wagner-Gruppe die Fähigkeiten der russischen Truppen. Das Scheitern des russischen Militärs bei der Einnahme der ukrainischen Hauptstadt sei unvermeidlich gewesen, weil es in den Jahren zuvor nie direkt mit einem mächtigen Feind konfrontiert gewesen sei, sagte der frühere Söldner Marat Gabidullin gegenüber «Reuters».