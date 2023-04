Liestal BL: Ehemalige Sprengstofffabrik besetzt – Polizei vor Ort

Das ehemalige Verwaltungs- und Wohngebäude der Cheddite-Sprengstofffabrik in Liestal wurde an Ostern besetzt.

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag wurde das Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite in Liestal von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt. Man wolle damit einen Raum beleben, der seit Jahren leer stehe, heisst es in einem Schreiben der Besetzenden, das am Sonntag an die Medien versandt wurde. Ein Rechtsstreit sorgt seit drei Jahren für Still- und Leerstand auf dem Areal.