Sikypark Crémines: Gerettete Tigerinnen kommen an

Die beiden Tigerinnen Jasmina und Seron sind am Dienstag nach einer «langen Reise» im Sikypark in Crémines BE angekommen. Ein spezialisiertes Transportunternehmen hat den Transport übernommen. Sie befinden sich nun in der Innenanlage des Parks, um sich an die neue Umgebung und die neuen Pflegerinnen und Pfleger zu gewöhnen. Die Reise und Umstellung sei für die Tiere natürlich anstrengend. «Alles riecht neu», so die Mediensprecherin des Sikypark.