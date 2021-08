«Valorant» - Ehemaliger E-Sportler gewinnt Gold an Paralympics

Es ist die ewige Diskussion in der 20-Minuten-Kommentarspalte: «E-Sport ist kein Sport!», worauf fast immer jemand antwortet: «Doch, Schach ist ja auch ein Sport!». Die Diskussion ist ab heute beendet, der Grund: Rowan «Magnetbrain» Crothers. Denn der 23-jährige Australier gewinnt als E-Sportler Gold und zwar an den Paralympics, aber fangen wir von vorne an.



Der 23-jährige Rowan «Magnetbrain» Crothers hat zwei Hobbys. Er liebt E-Sport und Schwimmen und in beidem gehört er zu den Besten. So war er ein fixer Bestandteil der «Valorant»-Szene in Australien und konnte unzählige Turniere gewinnen. Nebenbei trainierte er aber auch für die Paralympics, denn Rowan Crothers ist ebenfalls Sportler.