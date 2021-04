«Zuletzt hatte er keine Kraft mehr, er wollte loslassen, sein Herz hat ja gesagt». Pia Schellenberg spricht in der «NZZ am Sonntag» über den Tod ihres Mannes, Peter Schellenberg. Er war am 15. April im Alter von 81 Jahren verstorben. SRF-Mediensprecher Edi Estermann bestätigt den Todesfall gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.