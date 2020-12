Noch heute täglich auf Medikamente angewiesen: Ivan Klasnic trägt schon die dritte Spenderniere in sich.

Bereits 2001 wurden die Nierenwerte beim ehemaligen kroatischen Nationalspieler von Ärzten als schlecht bezeichnet. Trotzdem wurden ihm immer wieder Schmerzmittel in hohen Dosen verschrieben, was die Nieren weiter schädigte. Gemäss seinem Anwalt Matthias Teichner hätten die Ärzte «sogar den Tod des Spielers riskiert», als sie ihn mit einem viel zu hohen Kreatininwert spielen liessen. Als er Ende 2005 wegen einer anderen Krankheit ins Spital musste, wurde auch der Nierenschaden erstmals angemessen behandelt. Zwei Jahre danach bekam Klasnic seine erste Spenderniere. Kurz darauf begann der Kampf im Gerichtssaal.

Vor drei Jahren wurden Klasnic, der mittlerweile die dritte Spenderniere hat, erstinstanzlich 100’000 Euro zugesprochen. Zu wenig für den Stürmer, der acht Jahre lang bei Werder Bremen gespielt hatte. Vor dem Oberlandsgericht in Bremen konnten sich die Parteien nun auf einen Vergleich einigen. Die Summe von vier Millionen Euro sei «eher dazu geeignet, ein Gefühl von Gerechtigkeit aufkommen zu lassen», sagte Teichner. Kein Geld der Welt könne aber den erheblichen und dauerhaften Gesundheitsschaden seines Mandanten wettmachen. Noch heute ist Klasnic täglich auf Medikamente angewiesen.

Gesundheitliche gegen wirtschaftliche Interessen: Klasnics Anwalt Matthias Teichner spricht von einem Interessenkonflikt, in dem sich Clubärzte befinden können.

Teichner sprach auch den Interessenkonflikt an, in dem sich Ärzte von Fussballvereinen befänden: Der Fall zeige, «in welches gefährliche Fahrwasser Mannschaftsärzte geraten können, wenn es gilt, bei der Behandlung zwischen den gesundheitlichen Interessen ihrer Patienten und den wirtschaftlichen ihres Vereins abzuwägen. Anscheinend werden selbst grösste Gesundheitsschäden einzelner Spieler billigend in Kauf genommen.»