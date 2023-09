Ehemaliger Generalvikar: «Die Amtsträger haben versagt»

Nicolas Betticher wirft in einem Brief an den Vatikan den Amtsträgern Versagen vor.

Der Whistleblower Nicolas Betticher (62) ist kein Unbekannter. Der Pfarrer hat einst für Bundesrätin Ruht Metzler gearbeitet und war Generalvikar des Bistums Lausanne. Betticher habe die Vorwürfe dem Papst-Botschafter in der Schweiz, Nuntius Martin Krebs (66), in einem Brief vorgetragen.

Betticher gibt Fehler zu

Seinen Brief an den Vatikan habe er nicht selbst an den «SonntagsBlick» weitergegeben. «Ich habe mich immer an das Berufsgeheimnis gehalten. Da er nun an die Öffentlichkeit gelangt ist, nehme ich dazu aber Stellung», sagte der ehemalige Generalvikar des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg.