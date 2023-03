Basel: Ex-Karate-Weltmeister verprügelt bekifft seinen Mieter

Er ist einer der erfolgreichsten Karateka der Schweiz. EM-Gold, Weltmeistertitel und mehrfacher Schweizermeister. Der 40-jährige Basler Lokalmatador behauptete in früheren Medienberichten über seine Erfolge, Karate habe ihm geholfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Jetzt steht der einst gefeierte Karatelehrer vor Gericht. Er soll seinen Mieter brutal in dessen eigenen Wohnung verprügelt haben.

Der Schweizer betreibt in Basel ein eigenes Karate-Dojo und arbeitet als selbstständiger Liegenschaftsverwalter. Bereits im Vorfeld soll es immer wieder Probleme mit dem Mieter gegeben haben, weil es aus seiner Wohnung nach Marihuana gerochen haben soll. Dem Mieter wurde deshalb per Ende Mai 2021 gekündigt, wie aus der Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Der Mieter schien diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und schrieb am 18. Februar 2021 seinem Vermieter, dem 40-jährigen Karatelehrer, kurz nach Mitternacht mehrere Nachrichten. Darin teilte er ihm mit, dass es vom Hinterhof her nach Cannabis riechen würde. Der Beschuldigte geriet laut Anklage in Rage. So soll er sich entschieden haben, an diesem Abend seinem Mieter einen Denkzettel zu verpassen und begab sich zu dessen Wohnung. Zu dem Zeitpunkt war der Karateka laut Anklageschrift selbst bekifft.