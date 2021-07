Strafgericht Basel-Stadt - Ehemaliger Lehrling betrog mit Komplize Roche um 10 Millionen

Die Mitarbeitenden der Finanzabteilung seien davon ausgegangen, Rechnungen eines bekannten Dienstleisters in den Händen zu haben. Somit überwiesen sie die Geldbeträge zu Schaden von Roche nach Singapur.

Hoffmann La-Roche Hauptsitz in Basel.

Das Basler Pharmaunternehmen Roche ist Opfer eines grossen Geld-Betrugs geworden. Wie der Anklage zu entnehmen ist, handelt es sich bei der Summe um satte 10’071’853 Franken. Ein ehemaliger Mitarbeiter und ein Komplize haben den Konzern mit gefälschten Rechnungen hintergangen. Beide Männer sind geständig und müssen sich nun am 9. August vor dem Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fordert für die beiden Freiheitsstrafen von jeweils 39 und 51 Monaten.

Der Beschuldigte, ein inzwischen 50-jähriger Basler, begann seine Karriere mit einer Lehre beim Pharmakonzern Roche. Nach mehreren Beförderungen erhielt er zum Tatzeitpunkt schliesslich einen Monatslohn von 11’000 Franken. Er habe 2016 durch seine Frau seinen französischen Komplizen kennengelernt: Der 59-jährige Franzose sei schon zum dortigen Zeitpunkt in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen. Nach einigen Gesprächen wollte das Täter-Duo gemeinsame Sache machen und beschloss unrechtmässig Geld zu Lasten des Pharmakonzerns abzuzweigen.

Klare Arbeitsaufteilung

Die Aufgaben der beiden waren klar aufgeteilt. Während der 50-jährige Insider unrechtmässig Geld zu Lasten der Roche übertrug, stellte der 58-jährige Komplize Konten von Firmen in Singapur zur Verfügung, die auch von ihm verwaltet wurden.

Dabei gingen sie immer nach demselben Muster vor, so die Anklage: Sie liessen Roche über ein Firmennetzwerk in Singapur im Laufe der Betrugszeit insgesamt 86 Rechnungen zukommen. In den vom Paketdienstleister DHL zugeschickten Rechnungen waren angebliche Transportkosten für Medikamente im Biotech-Bereich aufgeführt, die tatsächlich von Roche von Singapur oder Südkorea nach Basel bestellt worden waren.