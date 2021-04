Der ehemalige Hirschen-Besitzer in Luzern, Urs W. Gehrig, ist am 17. März verstorben.

Die Familie von Urs W. Gehrig zitiert in der Todesanzeige, die am Montag erschienen ist, Johann Wolfgang Goethe mit folgenden Worten: «Ich höre auf zu leben, aber ich habe gelebt.» Urs W. Gehrig war in der Stadt Luzern bekannt, weil er in dritter Generation den Hirschen auf dem gleichnamigen Platz in Luzern besass, der in der Vergangenheit hauptsächlich als Striptease-Lokal weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war. Urs W. Gehrigs Sohn Alexander sagt auf Anfrage, dass sein Vater bereits zur dritten Generation gehörte, welche im historischen Hirschen Gäste empfing. Neben dem Hirschen betrieb Gehrig die Kontaktbars Krienbrüggli, die es nicht mehr gibt, sowie das Nizza und das Milano, die derzeit wegen Covid geschlossen sind.