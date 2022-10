Tattooconvetion Ostschweiz: Ehemaliger Mönch sticht besondere Bamboo-Tattoos

Am Wochenende hat die Ostschweizer Tattooconvention in Amriswil TG stattgefunden. Zahlreiche Tattoobegeisterte konnten verschiedene Künstler bestaunen.

Darum gehts Am Wochenende hat die Ostschweizer Tattooconvention in Amriswil TG stattgefunden.

Nach der Corona-Pause konnten Besucherinnen und Besucher wieder Tattoo-Artists bei ihrer Arbeit beobachten und sich auch Tattoos stechen lassen.

Mit dabei war der 44-jährige Keng, ein Künstler, der mit einer ganz speziellen, von Mönchen verwendeten Methode Tattoos sticht.

Am Samstag und Sonntag hat die Ostschweizer Tattooconvention in Amriswil TG stattgefunden. Über 20 Tattoo-Studios haben ihre Geschäfte mit einem Stand an der Convention vertreten. Zahlreiche begeisterte Besucherinnen und Besucher konnten sich die Werke der Künstlerinnen und Künstler anschauen oder sogar gleich auf den Körper verewigen lassen.

«Es ist schön, nach der Corona-Pause wieder hier zu sein», sagt der Inhaber des Skindeepart Tattoo Studios, das schon an jeder dieser Conventions dabei war. Man erhoffe sich dadurch natürlich auch eine höhere Kundenanzahl. «Ausserdem ist der Austausch mit der Konkurrenz wichtig. Das macht diesen Job aus», so der Inhaber.

2000 Jahre alte Technik

Während in der gesamten Halle überall die Nadeln hörbar am Werk waren, war es an einer Ecke besonders leise. Denn am Stand von Skindeepart aus St. Gallen werden vom 44-jährigen Künstler «Keng» Tattoos mit einer ganz besonderen Technik namens «Bamboo-Tattoo» gestochen. Dabei wird ein spezielles Holz verwendet, das in Form von einer grossen Nadel von Hand zuerst in die Tinte und dann in die Haut gelangt.

Diese spezielle Technik soll 2000 Jahre alt sein und wird von Mönchen verwendet. «Diese Technik hat eine ganz besondere Bedeutung, denn sie wird von Mönchen zum Schutz vor Bösem verwendet, wenn jemand in den Krieg zieht», sagt der Künstler Keng.

Früher Mönch, heute Tattoo-Artist

Die Tradition hat ihre Wurzeln in Thailand und darf laut Keng ausschliesslich von Mönchen verwendet werden. Keng selbst war für vier Jahre ein Mönch und lernte dort die Bamboo-Technik, die er seit vielen Jahren praktiziert. «Ich wollte Freiheit, also habe ich das Mönchsein beendet und angefangen, diese Tradition weltweit zu verbreiten», so Keng. Das Leben jetzt gefällt Keng deutlich besser als das Leben als Mönch.

Keng ist der einzige lizenzierte Bamboo-Tattoo-Anwender. «Das Bamboo-Tattoo wird von Hand gemacht, deswegen blutet es nicht und heilt schneller aus», so der 44-Jährige. Einmal im Jahr kommt Keng aus seinem Studio in Koh Samui in Thailand nach St. Gallen ins Skindeepart Tattoo Studio, um Schweizer Tattooliebhaber und -liebhaberinnen mit der besonderen Technik zu stechen.

