Sibirien : Ehemaliger Nawalny-Chefarzt wird vermisst

Nachdem der Arzt Alexander Murachowski dem vergifteten Kremlkritiker lediglich eine Stoffwechselstörung bescheinigt und eine Ausreise nach Deutschland abgelehnt hatte, wurde er befördert. Nun fehlt von ihm jede Spur.

Direkt nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny wurde dieser in der Klinik von Alexander Murachowski behandelt.

Ein russischer Arzt, in dessen Krankenhaus der Kremlgegner Alexei Nawalny direkt nach einem Giftanschlag im vergangenen Jahr behandelt wurde, gilt als vermisst. Alexander Murachowski, mittlerweile Gesundheitsminister der sibirischen Region Omsk, kam von von einem Jagdausflug am Freitag nicht zurück, wie die Staatsagentur Tass am Sonntag unter Berufung auf einen Polizeisprecher meldete. Eine örtliche Behörde hatte zuvor von einem 1971 geborenen Mann gesprochen, ohne einen Namen zu nennen. Demnach wurden zusätzliche Polizisten für die Suche angefordert.