Blutbad in Giubiasco TI

47-Jährige soll in der Vergangenheit mehrfach bedroht worden sein

Ein ehemaliger Polizist hat in Giubiasco TI ein Paar in einem Restaurant erschossen und sich danach selbst getötet. Es dürfte sich um einen Mord aus Eifersucht handeln.

Das Blutbad ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Piazza Grande in Giubiasco. Ein ehemaliger Polizist betrat die Osteria degli Amici und eröffnete das Feuer. Zeugen berichten von drei bis vier Schüssen. Der Mann richtete seine Waffe auf die Kellnerin und einen Kunden, der am Restauranttisch sass. Beide starben noch am Tatort. Anschliessend tötete sich der Täter selbst.