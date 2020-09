Bernie Sanders : Ehemaliger Rivale warnt vor Wahlniederlage von Joe Biden

Obwohl Sanders den demokratischen Herausforderer in einer guten Position sieht, fordert er Biden auf, mehr zu tun.

Joe Biden tritt am 3. November bei der US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump an.

Bernie Sanders hat vor einer Niederlage des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden bei der Wahl gegen Donald Trump gewarnt. «Ich glaube, Biden ist in einer ausgezeichneten Position, um diese Wahl zu gewinnen, aber ich glaube wir müssen als Wahlkampfteam mehr tun, als Trump anzugreifen», sagte der einstige Biden-Rivale Sanders am Sonntag dem Sender MSNBC. Bereits am Freitag hatte er bei PBS gewarnt, ein Sieg Bidens sei absolut keine Gewissheit. Sanders, unabhängiger Senator aus Vermont und selbsterklärter demokratischer Sozialist, war Biden bei den Vorwahlen der Demokraten unterlegen.