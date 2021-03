«Basierend auf den Untersuchungserkenntnissen hat die Staatsanwaltschaft am 24. März 2021 gegen den ehemaligen Stadtschreiber der Stadt Frauenfeld Anklage erhoben», heisst es in der Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Thurgau vom Freitag. Dem Mann wird Wahlfälschung vorgeworfen. Betroffen davon waren die Grossratswahlen vom 15. März 2020 im Kanton Thurgau. Damals wurden rund hundert Wahlzettel der Grünliberalen mit unveränderten Wahlzettel der SVP ersetzt. Das Wahlresultat musste im Nachgang korrigiert werden, die SVP einen Sitz an die Grünliberalen abgeben.

Indizien klar

Tat wird bestritten

«Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens gilt die Unschuldsvermutung», schreibt die Staatsanwaltschaft am Ende der Medienmitteilung vom Freitag. Die Stadt Frauenfeld teilte in einem separaten Mediencommuniqué mit, dass sie von der Anklage Kenntnis genommen habe. Man entschuldige sich bei der Bevölkerung und den Direktbetroffenen. «Ob der damalige Stadtschreiber so gehandelt hat, wie es ihm seitens des Generalstaatsanwalts vorgeworfen wird, wird ein Gericht zu prüfen haben. Der Stadtrat hatte bisher keine Anhaltspunkte, dass es sich so zugetragen hat.» Der Stadtschreiber hatte seine Stelle per Ende Oktober 2020 gekündigt. «Er verlässt die Stadt Frauenfeld auf eigenen Wunsch, um sich Neuem zuzuwenden», hiess in einer Mitteilung Anfang August 2020.