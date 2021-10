Dickson «Waterman» Oppong – Ehemaliger Supertalent-Kandidat stirbt bei Velounfall

Bei einem Velounfall am 11. Oktober starb Oppong in seiner Heimatstadt in Nordrhein Westfalen (G).

Der Familienvater, Dickson Oppong, ist tot. Den Fans der Fernsehshow «Das Supertalent» dürfte Oppong als Waterman aus dem Jahr 2010 bekannt sein. Damals begeisterte der gebürtige Ghanaer die Jury und Zuschauer mit seinen Fähigkeiten als menschlicher Springbrunnen. Der 54-Jährige starb am 11. Oktober bei einem Velounfall in Düren (D), schreibt «RTL» .

Menschlicher Springbrunnen

Vor elf Jahren schaffte es Oppong bei der Show mit Dieter Bohlen bis in die zweite Halbfinalshow. Als menschlicher Springbrunnen trank der Entertainer bis zu fünf Liter Wasser, die er in eindrucksvollen Fontänen wieder ausstiess. Der seit 2000 in Deutschland lebende Oppong war ausserdem Teil der Show «Afrika! Afrika!» von André Heller. Seine Beisetzung soll am 29. Oktober stattfinden. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.