Der ehemalige SVPler Hans-Peter Mathieu äussert sich seit Jahren regelmässig diskriminierend auf Facebook, so die Staatsanwaltschaft Oberwallis.

Der 71-jährige Hans-Peter Mathieu, ehemaliges Mitglied der SVP Oberwallis, wurde erneut der Rassendiskriminierung schuldig gesprochen. Laut Strafbefehl hat Mathieu «auf Facebook immer wieder Bilder und Beiträge kommentiert, welche Personen aufgrund ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise diskriminieren», schreibt der «Walliser Bote» . Seine Einträge richten sich etwa gegen Schwarze und Juden und seien «unterste Schublade».

Mit dem Strafbefehl konfrontiert sagt Mathieu, dass er kein Rassist sei. Er äussere lediglich seine Meinung. «Die Staatsanwaltschaft hingegen sieht darin einen Verstoss gegen das Gesetz. Doch ich bin kein Rassist. In meinen Facebook-Einträgen prangere ich lediglich untragbare Zustände an, die nicht rechtens sind», so Mathieu gegenüber der Zeitung.