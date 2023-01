Adam Rich: Ehemaliger US-Kinderstar ist tot

Schauspieler stirbt mit 54 : Ehemaliger US-Kinderstar Adam Rich ist tot

Der US-Schauspieler Adam Rich ist am Samstag im Alter von 54 Jahren in Los Angeles gestorben. Rich wurde als Nicholas Bradford in der ABC-Serie «Eight is Enough» berühmt.

1 / 3 Adam Rich ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Getty Images Mit der Fernsehserie «Eight is Enough» ist Rich berühmt geworden. imago images/ZUMA Wire Auch später war Adam Rich noch im Fernsehen zu sehen, beispielsweise in den Serien «Code Red» und «Dungeons & Dragons». IMAGO/MediaPunch

Darum gehts Adam Rich ist tot.

Der ehemalige Kinderstar wurde nur 54 Jahre alt.

Der in New York geborene Schauspieler war mit der Fernsehserie «Eight is Enough» berühmt geworden.

Der US-Schauspieler Adam Rich ist tot. Rich sei bereits am Samstag im Alter von nur 54 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf seinen Sprecher. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Kein Fremdverschulden

Er sei von jemandem zu Hause leblos aufgefunden worden. Dabei soll aber kein Verbrechen vorliegen, wie TMZ eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde zitiert.

Der 1968 in New York geborene Rich war schon als Kind mit der Fernsehserie «Eight is Enough» berühmt geworden. Der Schauspieler verkörperte als Nicholas Bradford den jüngsten Sohn der Serie. Der damals erst Achtjährige war auch als «Amerikas kleiner Bruder» bekannt. Die Serie lief von 1977 bis 1981 in den USA. Auch später war Adam Rich noch im Fernsehen zu sehen, beispielsweise in den Serien «Code Red» und «Dungeons & Dragons».

Drogenprobleme und Gefängnis

In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler, der unverheiratet war und keine Kinder hatte, immer wieder öffentlich von seinem Kampf gegen die Medikamentensucht berichtet.

1991 wurde er verhaftet, nachdem er das Fenster einer Apotheke eingeschlagen hatte, um an Drogen zu kommen. Sein Serienvater, Dick Van Patten, zahlte damals die Kaution, sodass der US-Schauspieler freikam.