Ebnat-Kappel: Hotel Kapplerhof wird zu Neuchristen-Ausbildungsort

In das ehemalige Hotel Kapplerhof in Ebnat-Kappel zieht bald die Neuchristen-Gemeinschaft.

Das ehemalige Hotel Kapplerhof in Ebnat-Kappel steht bereits seit einigen Jahren leer und auch ein Abriss stand zur Debatte. Nun wurde das Gebäude Anfang Juli von der Neuchristen-Gemeinschaft gekauft. Das ehemalige Hotel soll zur neuen Heimat der Glaubensgemeinschaft werden. Im Gebäude sollen künftig Priester und Schwestern für die Missionstätigkeit ausgebildet werden.

Der Kapplerhof wurde 1989 als Versammlungsort der Freien Christgemeinden gebaut. Da aber die Baukosten höher waren als geplant, musste die Gemeinde das Gebäude wieder verlassen. Anschliessend wurde das Gebäude als Hotel und Restaurant geführt, bevor es in Konkurs ging, wie das « St. Galler Tagblatt » schreibt (Bezahlartikel).

Nicht die erste Glaubensgemeinschaft im Ort

Laut Anwohnenden habe es bereits längere Zeit Gerüchte gegeben, dass eine kirchliche Organisation in das ehemalige Hotel einziehen werde. Das Thema werde als heikel betrachtet. «Noch eine solche Gruppe hätte es nicht sein müssen», sagt eine Anwohnerin zum «Tagblatt». Die Menschen seien jedoch immer nett zu ihr gewesen und sie habe nie Probleme gehabt.

Die meisten der Anwohnerinnen und Anwohner sind aber bereits gewöhnt an religiöse Gruppierungen und haben sich arrangiert. «Einige Gruppen machen gute Sachen, bieten Veranstaltungen an», sagt ein anderer Anwohner. Wenn man sich in Ruhe lasse, sei alles in Ordnung, heisst es weiter.