Uznach SG – Ehemaliges Pflegezentrum soll bald von Asylsuchenden bewohnt werden

Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach SG wurde im Februar 2022 geschlossen. Wie 20 Minuten im Herbst 2021 berichtete, musste für 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums ein neues Zuhause gefunden werden und wurde für rund 50 Mitarbeitende ein Sozialplan erstellt. Das stillgelegte Zentrum soll nun als Asylzentrum genutzt werden.

«Aufgrund der aktuellen Prognosen des Staatssekretariats für Migration und den Erfahrungen der letzten Jahre ist in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Asylgesuchszahlen zu rechnen. Dies insbesondere aufgrund der momentanen Situation an der Ostgrenze», schreibt der Kanton St. Gallen in einer Mitteilung.