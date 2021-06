Nahe Schweizer Grenze : Ehemann gesteht Freund den Femizid an seiner Frau und flieht

Die Polizei fand in einer Wohnung den leblosen Körper einer Frau. Der Ehemann ist polizeilich bekannt und auf der Flucht. Die Fahndung ist im Gange.

Am letzten Freitag Abend wurde im französischen Montbéliard nahe der Schweizer Grenze in einer Wohnung eine tote Frau aufgefunden. Dies berichtet «20 Minutes». Der mutmassliche Täter ist der Ehemann der Toten. Offenbar rief er nach dem Femizid noch einen Freund an, um ihm mitzuteilen, dass er seine Frau umgebracht habe. Dieser meldete sich dann am späteren Freitagabend bei der Polizei.