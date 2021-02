Knapp 2000 Franken gab der Ehemann von Merelizé Nell aus, damit sie als Valentinstagsgeschenk auf Giraffenjagd in einem Park in Südafrika gehen kann. Was Tierfreunde als äusserst grausam beschreiben, bezeichnet sie als Erfüllung eines langgehegten Traums. Ihr Ehemann sei wunderbar, soll sie gemäss «Mirror» gesagt haben.