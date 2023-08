Frankreich: Ehemann soll Deutsche vor 12 Jahren entführt haben – Folterbank im Haus entdeckt

1 / 2 In Frankreich hat die Polizei eine Frau aus langjähriger Gefangenschaft befreit. (Symbolbild) IMAGO/ABACAPRESS Die Deutsche wirft ihrem Ehemann vor, sie 2011 eingesperrt und seither wiederholt gefoltert zu haben. (Symbolbild) IMAGO/Panthermedia

Darum gehts In Frankreich ist es einer Frau gelungen, in Gefangenschaft die Polizei zu alarmieren.

2011 soll sie von ihrem Ehemann eingesperrt und seither misshandelt und gefoltert worden sein.

Beim Eintreffen der Polizei war die nackte und kahlrasierte Frau in einem Zimmer eingesperrt.

Eine 53-jährige Frau konnte in Frankreich von der Polizei aus mutmasslich mehr als zehn Jahren Gefangenschaft befreit werden. Am Sonntag, dem 6. August, gelang es der Deutschen, an ein Telefon zu gelangen und die deutschen Rettungskräfte in Wiesbaden zu kontaktieren, wie der französische Sender BFMTV mit Berufung auf Polizeikreise berichtet.

Opfer weist diverse Knochenbrüche auf

Die deutschen Behörden baten daraufhin die französische Polizei vor Ort um Mithilfe. Beim Einsatz in Forbach unmittelbar an der Grenze zu Deutschland fanden die Polizisten die 53-Jährige in einem Zimmer eingeschlossen, nackt und mit kahlgeschorenem Kopf, auf.

Die Frau bestätigte, dass sie seit 2011 gefangen gehalten und gefoltert worden war. Aufgrund von Dehydration, Unterernährung und lange Zeit zurückliegenden Brüchen an den Gliedmassen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in der Notaufnahme. Alle Räume im Haus waren offenbar vergittert – offiziell, damit die neun im Haushalt lebenden Katzen nicht entlaufen. Wie die deutsche «Bild» schreibt, sollen die Ermittler bei der Durchsuchung des Hauses eine Folterbank gefunden haben.

55-jähriger Deutscher verhaftet

Vor Ort verhafteten die Polizisten den 55-jährigen Ehemann, der ebenfalls über eine deutsche Staatsbürgerschaft verfügt. Ihm wird derzeit Freiheitsberaubung, schwere Vergewaltigung, Folter und Barbarei vorgeworfen. Wie die Beamten weiter mitteilen, soll ein Nachbar bereits 2019 die Polizei gewarnt haben. Das Paar habe damals die Vorwürfe aber abgestritten.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz