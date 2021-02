Social-Media-User unterstützen sie : Ehemann verbietet Irans Nati-Trainerin Ausreise zur Ski-WM

Samira Sargari, die Nati-Trainerin des iranischen Ski-Teams, durfte nicht mit ihrem Team nach Cortina reisen. Der Grund: Ein Verbot ihres Ehemanns.

In den vergangenen Jahren wurde mehreren iranischen Spitzensportlerinnen so die Ausreise verboten. Die prominenteste bislang war 2015 Nilufar Ardalan, die Mannschaftsführerin der Frauen-Hallenfussball-Nationalmannschaft. Kurz vor dem Abflug zu der Asienmeisterschaft wurde ihr am Flughafen in Teheran die Entscheidung ihres Mannes zum Ausreiseverbot mitgeteilt – und sie durfte das Team dann nicht begleiten.