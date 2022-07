Lugano : Ehemann von Doris Leuthard nach Messerattacke in Gefängnis überwiesen

Letzten Donnerstag ist alt Bundesrätin Doris Leuthard in einem Tessiner Ferienhaus mit einem Messer bedroht worden. Nun soll ihr Ehemann von einer psychiatrischen Klinik in ein Gefängnis in Lugano überwiesen worden sein.