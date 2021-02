In Winterthur wurde am Dienstag die 32-jährige J. S. tot aufgefunden.

Die 32-jährige Serbin J.S.* wurde am Dienstag mit Schussverletzungen in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur tot aufgefunden. Laut der Polizei wurde sie Opfer eines Tötungsdelikts . Die Beamten trafen in den Räumlichkeiten auch auf den mutmasslichen Täter – einen 76-jährigen Mann aus Serbien. Er wurde festgenommen. Wie Recherchen von 20 Minuten zeigen, handelt es sich beim Verhafteten um S.M.* Der 76-Jährige ist der Grossvater vom Ehemann der Verstorbenen.