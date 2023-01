Flugzeugabsturz in Nepal: Das ist die tragische Geschichte der Co-Pilotin

Tote in Nepal : Ehemann von Yeti-Co-Pilotin starb auch bei einem Flugzeugabsturz

Die Ermittlungen zu der Ursache des Absturzes dauern am Montag weiter an. Die Blackbox sei noch nicht gefunden worden, so der Koordinator der Rettungsarbeiten.

Der Absturzort liegt in bewohntem Gebiet zwischen dem alten und dem neuen Flughafen in Pokhara.

Bei dem Flugzeugabsturz in Nepal am Sonntag kamen 72 Menschen ums Leben.

Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten geht die Suche nach den letzten Insassen weiter. Bislang seien die Leichen von 66 der 72 Menschen an Bord gefunden und zur Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Koordinator der Rettungsarbeiten vor Ort am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Anschliessend würden die Leichen an die Angehörigen übergeben.