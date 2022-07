Weite SG: Ehepaar fährt mit E-Bikes ineinander – Frau stirbt an den Folgen des Sturzes

Am Dienstag kollidierte eine Ehepaar auf E-Bikes. Der Mann war leicht verletzt, während die Frau inzwischen ihren Verletzungen erlag.

Am Dienstag, um ungefähr zehn Uhr, fuhr ein Paar auf E-Bikes auf dem Heuwiesenweg von Weite SG Richtung Heuwiese. Der 79-jährige Mann beabsichtigte aufgrund einer Einmündung, rechts in eine Landstrasse abzubiegen. Dies übersah die Ehefrau und fuhr geradeaus weiter, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch berichtete.