Bronschhofen

Ehepaar fesselt, schlägt und demütigt Bekannten über eine Stunde

Ein Ehepaar hat einen Mann rund eine Stunde an einen Stuhl gefesselt. Dabei verletzte und bedrohte das Paar den Mann. Er sollte eine Vergewaltigung zugeben, die nie passierte.

Der 43-jährige A. E.* und seine 42-jährige Ehefrau S. E.* müssen sich am Donnerstag vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, einen Ex-Freund der Frau entführt, verletzt sowie genötigt zu haben. Wie es in der Anklageschrift heisst, haben sie den Mann mindestens 60 Minuten lang in einer Garagenbox in Bronschhofen mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt.