Die Ehefrau hatte am 17. April das Büsi auf dem Nachhauseweg im Tram angetroffen, wo es sich unter einem Sitz versteckte. Die Katze sei ihr dann gefolgt, als sie an der Endstation ausgestiegen sei und sie hatte dann angenommen, dass sie möglicherweise entlaufen sei. Sie nahm das Tier deshalb mit nach Hause. Sie habe beabsichtigt, mit ihr am darauffolgenden Dienstag, dem 21. April, zu einem ihr bekannten Tierarzt zu gehen, um zu prüfen, ob die Katze gechippt sei und so den Halter zu ermitteln. So weit kam es aber nicht.