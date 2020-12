Schussverletzungen : Ehepaar in Walkringen BE tot aufgefunden

Ein älterer Mann und seine Ehefrau sind am Montagmorgen in Walkringen BE tot aufgefunden worden. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf.

1 / 1 In Walkringen BE haben Einsatzkräfte am Montagmorgen ein totes Ehepaar aufgefunden. Google Maps

Kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen ist in Walkringen ein Ehepaar von Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern tot aufgefunden worden. Laut einer Mitteilung wiesen der Mann und die Frau Schussverletzungen auf. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

Wie es weiter heisst, könne aufgrund angetroffenen Situation vor Ort sowie den aktuellen Erkenntnissen eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden weitergeführt.