Schellenberg FL : Ehepaar leblos aufgefunden

Im Dorf Schellenberg im Fürstentum Liechtenstein wurde ein Paar tot aufgefunden.

In Schellenberg wurde eine Ehepaar tot aufgefunden. Das berichtet das «Liechtensteiner Vaterland» am Montagmorgen. Gefunden wurden die toten Personen am Sonntag. Laut Staatsanwaltschaft wurden die beiden Personen in einem Haus entdeckt. «Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir von einem erweiterten Suizid aus», teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Bei aussergewöhnlichen Todesfällen werde aber immer in alle Richtungen ermittelt. Der Untersuchungsrichter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Obduktion beider Leichen angeordnet. Die Ermittlungen zur Tat laufen noch.