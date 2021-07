Walenstadt SG - Ehepaar schläft, Eindringlinge fressen Küche leer

Bad Ragaz SG, 06.07.2021: Ein 28-jähriger Arbeiter befand sich am Dienstagmorgen auf dem Dach einer Baustelle. Aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen Arbeitern und dem Kranführer wurde ein Dachelement zu früh angehoben. Der 28-Jährige wurde überrascht und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte vier Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Walenstadt SG, 10.07.2021: Zwei unbekannte Männer sind in eine Wohnung an der Escherfeldstrasse eingedrungen. Das Ehepaar war zu Hause und schlief. Die Unbekannten begannen zu kochen und zu essen. Durch den Lärm ist das Paar erwacht. Die Männer ergriffen die Flucht.

