Südtirol : Ehepaar stirbt bei Lawinenabgang

Bei einem Lawinenabgang im Schnalstal, Südtirol, sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Im Schnalstal im Südtirol hat sich am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr ein tragisches Lawinenunglück ereignet. Die Lawine löste sich oberhalb von Karthaus am Klosterkreuz. Dabei starben zwei Menschen, wie das Onlineportal «Heute» vermeldet.

Über 100 Helfer

Bei den Opfern handelt es sich um den 65-jährigen Michael Grüner und seine 52-jährige Ehefrau Monika Gamper. Grüner galt als erfahrener Skialpinist. Er hatte in den vergangenen Jahren auch Himalaya-Spitzen bestiegen. In Südtirol herrschte am Sonntag jedoch Lawinengefahr der Stufe 3 von 5, berichtete das Südtiroler Landeswarnzentrum.