Deutschland : Ehepaar stirbt bei Unfall – Baby überlebt schwer verletzt

In Mittelhessen kam es zu einem tödlichen Unfall. Auf der B 253 (Dillenburg-Biedenkopf) starb am Mittwoch ein junges Ehepaar, das mit seinem Baby im Auto war.

Der Unfall passierte in Mittelhessen.

In Deutschland kam es zu einem tödlichen Unfall – ein Mann und eine Frau starben.

Ein junges Ehepaar verunfallte am Mittwoch in Deutschland in Mittelhessen auf der B 253. Der Autofahrer und seine Frau kamen ums Leben. Ihr zehn Monate altes Baby wurde schwer verletzt.