Maladers GR : Ehepaar stürzt mit Auto 50 Meter einen Hang hinunter und überlebt

Am Montagnachmittag ist es bei Maladers GR zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Auto ist einen Abhang hinuntergestürzt. Der Lenker (87) und seine Mitfahrerin (84) wurden nur leicht verletzt.

Ein 87-jähriger Autolenker fuhr in Begleitung seiner 84-jährigen Frau am Montag gegen 16.20 Uhr, auf dem Bergweg im Gebiet Valtoris in Richtung Maladers GR. In einer Spitzkehre ist das Auto über die Strasse hinaus geraten und rund 50 Meter einen Abhang hinuntergestürzt.