In Malleray BE wurde ein totes Ehepaar aufgefunden.

Ein älteres Ehepaar ist am Samstagnachmittag in Malleray im Berner Jura tot aufgefunden worden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Als die Polizei das betagte Paar in deren Haus in Malleray fand, waren beide bereits tot. Beide hatten Schussverletzungen.