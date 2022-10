Toskana: Für 30 Franken kannst du eine Wohnung in Italien gewinnen

Jon und AnnMarie Nurse bezeichnen sich selbst als Philanthropen (unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken und Verhalten) und stellen das bereits zum vierten Mal unter Beweis: In den vergangenen drei Jahren hat das Ehepaar bereits drei Häuser in Italien verlost, der Wettbewerb für die vierte Unterkunft läuft noch bis am 24. Januar 2023. Ein Los gibt es bereits für 25 Pfund (rund 30 Franken).