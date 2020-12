Das Ehepaar Brigitte Moser (53) und Silvano Vescio (54) aus Montlingen SG verteilte an Heiligabend 160 Taschen mit Essen, Getränken und Kleidern an Chauffeure auf Raststätten. Dabei erlebte das Paar eine grosse Solidarität.

So verbrachte das Ehepaar Silvano Vescio und Brigitte Moser Heiligabend. Adriel Monostori

Darum gehts Ein Ehepaar verteilte an Heiligabend Essenspakete an Lastwagenchauffeure, die an Rastplätzen gestrandet waren.

Die Vorbereitungen dauerten mehr als zwei Wochen.

Das Paar erhielt Spenden und Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Chauffeure reagierten mit grosser Dankbarkeit.

An Heiligabend waren Silvano Vescio und Brigitte Moser auf den Ostschweizer Autobahnen unterwegs, um den gestrandeten ausländischen Lastwagenchauffeuren Essenspakete zu verschenken. Das Ehepaar sagt, sie brauchten kein Weihnachtsfest für sich allein. «Das sind unsere Weihnachten. Es ist das, was unser Herz bewegt», sagt der 54-jährige Vescio.

Die Vorbereitungen für die Weihnachtsaktion dauerten mehr als zwei Wochen. Dabei dokumentierte das Ehepaar den Fortschritt via Instagram. «Jeden Tag investierten wir rund sechs Stunden in die Essenspakete», sagt Vescio. Die 80 Essenspakete bestehen aus je zwei 10 Kilogramm schweren Tragtaschen. Dabei sei dem Paar vor allem die gerechte Verteilung wichtig. In den Taschen sind Getränke, einige Esswaren und auch Kleider. «Eine Frau spendete uns neue Kleider aus einer Boutique aus der Region. Sie gab sie uns, damit sie weiss, wo die Kleider schlussendlich landen», erklärt Vescio. Die 160 Tragtaschen wurden mit einem Bus samt Anhänger sowie einem zusätzlichen Auto verteilt.

1 / 8 Ein polnischer Chauffeur bedankt sich bei Silvano Vescio (54) und Brigitte Moser (53). Silvano Vescio Das Ehepaar aus Montlingen SG verteilte an Heiligabend Essenspakete an gestrandete Lastwagenchauffeure. Adriel Monostori Die Vorbereitungen für die 160 Taschen dauerten mehr als zwei Wochen. Adriel Monostori

Fünf Stunden unterwegs

Während die meisten Menschen in der Schweiz ihr Abendessen an Heiligabend hatten, fing das Ehepaar aus Montlingen mit dem Verteilen an. Sie machten dies bereits zum dritten Mal. «Es war das erste Mal, dass die Rastplätze fast leer waren. Ich vermute, dass viele Chauffeure bereits in Italien oder Deutschland waren», sagt der 54-Jährige. Mit dem Ziel, alle 160 Säcke loszuwerden, fuhr das Ehepaar grössere Distanzen als in den vorherigen Jahren.

«Wir verteilten die Pakete nicht nur im Rheintal, sondern auch in der Nähe von Chur und bis kurz vor Zürich», sagt er. Auch im Zollfreilager St. Margrethen wurden die Essenspakete verteilt. «Die letzten Pakete haben wir an Linienbuschauffeure in der Stadt St. Gallen und im Rheintal verschenkt», sagt Vescio. So war das Ehepaar nach rund fünf Stunden mit dem Verteilen fertig.

Hartes Los für Lastwagenchauffeure Aufgrund der Zusammensetzung von Nachtfahr- und Sonntagsfahrverbot durften Lastwagenchauffeure ab Heiligabend um 22 Uhr bis Montag, 28.12., um 5 Uhr ihren Lastwagen nicht bewegen. «Da der Zoll bereits um 12 Uhr zumacht, stehen die meisten Chauffeure an Heiligabend schon am Nachmittag auf den Rastplätzen. Die Lastwagenchauffeure sitzen dann fest und haben oft kein Geld, um vom Rastplatz wegzukommen», sagt Silvano Vescio. Zum anderen sind Tankstellenshops an Sonn- und Feiertagen aufgrund der bundesrätlichen Anordnungen geschlossen. Essen kaufen wird fast unmöglich. Auch in anderen Regionen der Schweiz gab es Menschen, die den Chauffeuren geholfen haben. Chrigu Loose hatte Erbarmen mit den Chauffeuren und startete kurzerhand die Aktion Pro LKW. «Kochen wir morgen etwas für die Fahrer und überraschen sie mit einer warmen Mahlzeit und Getränken. Wer hilft mit?», schrieb der Recherswiler am 25. Dezember in einem Facebook-Post. Etwa dreissig Personen meldeten sich daraufhin, um den gestrandeten Chauffeuren auf den Autobahnraststätten Deitingen und Gunzgen SO einen Festschmaus aufzutischen, wie der Regionalsender Tele M1 berichtete. Neben Essen brachten die Helferinnen und Helfer auch Kleidung mit. Auch wenn sich die Verständigung als schwierig herausstellte, so war doch die Freude bei den Lastwagenfahrern offensichtlich.

Unterstützung aus der Bevölkerung

Das Ehepaar war zum ersten Mal nicht allein unterwegs. Durch einen Spendenaufruf auf 20min.ch meldeten sich nicht nur grosszügige Spender, sondern auch Helfer. «Ein Pärchen aus Au SG hat uns mit dem eigenen Auto begleitet», sagt der 54-Jährige. Für rund eine Stunde unterstützten die beiden das Montlinger Ehepaar beim Verteilen. «Sie waren noch ganz scheu. Sie klopften ganz leise an die Tür der Lastwagen. Ich sagte ihnen, dass sie schon lauter klopfen müssten, wenn sie wollten, dass die Chauffeure aufmachen», erzählt Vescio.

Durch die Spendenaktion kam einiges an Waren für die Chauffeure zusammen, andere beteiligten sich an der Aktion mit Bargeld. Dabei sei die höchste Spende 1000 Franken gewesen. Auch Firmen beteiligten sich und stellten Gutscheine oder sogar Produkte bereit. «Einer der ersten Partner war die McDonald’s-Filiale in St. Margrethen SG», sagt Vescio. Bei McDonald’s sei man von der Aktion begeistert gewesen. «Herr Vescio kümmert sich um diejenigen Leute, die ganz viele andere vergessen», sagt Sven Matthisson, Franchisee McDonald’s St. Margrethen SG. Das Unternehmen spendete Smoothies, Orangensäfte und Nutella-Donuts für die gestrandeten Chauffeure.

Die McDonald’s-Filiale in St. Margrethen SG spendete den Chauffeuren Fruchtsäfte und Donuts. Adriel Monostori

Dem Ehepaar bleibt auf den Rastplätzen jeweils nicht allzu viel Zeit, um die Chauffeure kennen zu lernen. «Trotz Sprachbarrieren verstehen wir einander. Manchmal müssen wir mit Händen und Füssen kommunizieren», sagt er. Dem Ehepaar ist dieses Jahr eine grosse Solidarität zwischen den Lastwagenchauffeuren aufgefallen, und es war von diesem Zusammenhalt begeistert. «Jemand erkundigte sich bei uns, ob die anderen Chauffeure auf dem Rastplatz ebenfalls unser Geschenk erhielten», sagt Vescio. Sie erlebten beim Verteilen auch lustige Szenen. «Ein Mann öffnete die Tür oben ohne», so der 54-Jährige.