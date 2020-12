1 / 7 Brigitte Moser (53) und Silvano Vescio (54) verteilen an Heiligabend Essenspakete an Lastwagenchauffeure auf Rheintaler Rastplätzen. Silvano Vescio Dafür werden derzeit schon fleissig Vorbereitungen getroffen. Brigitte Moser arbeitet als Raumpflegerin in der Jugendstätte Bellevue in Altstätten SG. Ihr Mann ist IV-Rentner. Silvano Vescio In den Paketen befinden sich selbst gemachte Sandwiches, Vermicelles, Früchte, Nüsse und Süssgetränke. Silvano Vescio

Das Ehepaar Silvano Vescio (54) und Brigitte Moser (53) aus Montlingen SG verbringt Heiligabend jeweils an einem Ort, wo viele Leute nur unfreiwillig ihre Weihnachten verbringen würden. Anstatt zu Hause zu feiern, verteilt das Ehepaar Essenspakete an Lastwagenchauffeure, die an Heiligabend auf Rheintaler Rastplätzen gestrandet sind. Mit dabei ist jeweils auch Hund Fionnlagh, wie «Der Rheintaler» schreibt. Dieses Jahr macht das Paar die Aktion bereits zum dritten Mal.

Die Idee sei den Beiden beim Spazieren gekommen. «Nachdem meine Frau und ich geheiratet haben, sind wir oft in der Nähe der Autobahn spazieren gegangen. Dabei ist uns aufgefallen, dass jeweils einige ausländische Lastwagen an Weihnachten dort stranden», erzählt Vescio gegenüber 20 Minuten. Das Paar habe sich anschliessend gefragt, wie es den Chauffeuren eine Freude bereiten könnte. Und so investieren sie seither Geld, was in der Haushaltskasse übrig bleibt, in Pakete für die Chauffeure.

«Wir wollen nichts verkaufen, wir verschenken es»

Mit ihrem knallgrünen Bus geht das Paar jeweils auf Tour. Rund 60 Chauffeure würden sich an Weihnachten an den sechs Rastplätzen zwischen Rheineck SG und Sevelen SG befinden. Diese seien vor allem aus Polen, Russland und Litauen. «Je nachdem, wie Weihnachten fällt, sitzen Chauffeure oft tagelang fest», so Vescio. Um sprachliche Barrieren zu überwinden, legen die beiden zu den Essenspaketen eine Karte bei, die auf 12 Sprachen gedruckt ist. «Ich bin kein Sprachgenie. Deshalb wird mit Händen und Füssen kommuniziert», sagt er.

Das Paar freut sich, den Chauffeuren die Geschenke zu geben. «Wir klopfen jeweils an die Tür der Lastwagen. Dabei haben wir auch schon Chauffeure beim Schlafen geweckt», sagt der 54-Jährige. Manche Lastwagenfahrer seien misstrauisch. «Sie halten uns manchmal für Verkäufer. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass es gratis ist. Die meisten verstehen es, sobald sie unseren Hund sehen», sagt der Mann. Man merke, wie dankbar die Chauffeure seien für die Geschenke.

Aktion geht ins Geld

«Wir wollten dieses Jahr Suppe ausschenken. Wegen Corona müssen wir es auf das nächste Jahr verschieben», sagt Vescio. Dieses Jahr werden deshalb, wie in den letzten Jahren, selbst gemachte Sandwiches, Vermicelles, Guetsli, Süssgetränke, Früchte, Erdnüsse und Schokolade verteilt. «Meine Frau und ich müssen uns jeweils darum streiten, wer kocht oder backt. Wir machen es beide furchtbar gerne», sagt er.

Allerdings gehe die Aktion bei über 60 Paketen auch ins Geld, so der IV-Rentner. Verzichten wollen sie auf die Pakete aber nicht. Sie hoffen nun, dass sich vielleicht noch ein paar Lebensmittelsponsoren melden. Einige seien bereits auf sie zugekommen und hätten Hilfe angeboten. Es können auch Grossverteiler oder Lebensmittelhändler sein, die noch geniessbare, aber abgelaufene Lebensmittel sonst wegwerfen würden.

Wer gerne etwas spenden möchte, kann sich per E-Mail melden unter silvano.vescio@bluewin.ch.