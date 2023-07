Obergericht Zürich : Ehepaar vom Vorwurf des Menschenhandels freigesprochen 

Das Obergericht hat am Freitagnachmittag das Urteil im Menschenhandelsprozess, verübt durch ein Ehepaar aus dem Balkan, veröffentlicht. Es sprach die Eheleute im Gegensatz zur Vorinstanz vom Hauptvorwurf des Menschenhandels frei. Dies schlug sich in einem geringeren Strafmass nieder. Das Obergericht verurteilte den Ehemann wegen Wuchers, Drohung, sexueller Nötigung und weiteren Delikten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten, wovon er zehn Monate absitzen muss. Zudem muss er der Nanny eine Genugtuung von 6000 Franken bezahlen. Die Frau wird wegen Wuchers zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Laut dem vorsitzenden Richter sind die Aussagen des Opfers im Kern richtig: «Die Nanny hat keine Schauermärchen erzählt, wie der Beschuldigte sagte.» Den Freispruch vom Hauptvorwurf des Menschenhandels begründete der Vorsitzende damit, dass die Nanny in ihrem Heimatland eine gute Schulbildung genossen hat und Fremdsprachkenntnisse besitzt. «Sie hatte eine realistische Chance auf dem Arbeitsmarkt in ihrem Heimatland.» Sie habe sich nicht in einer wirtschaftlichen Not- oder Zwangslage befunden. Zudem hätte sie jederzeit wieder aus der Schweiz ausreisen können. «Die Bewegungsfreiheit war nicht eingeschränkt», sagte der Richter. Er betonte am Schluss, dass das Verhalten der Beschuldigten inakzeptabel und unanständig war und dass sie arbeitsrechtliche Vorschriften missachtet hätten.