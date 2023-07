Obergericht Zürich: Ehepaar muss sich wegen vermeintlichen Menschenhandel verantworten

Die beiden aus dem Balkan stammenden Eheleute werden des Menschenhandels, Wucher, Drohung und weiteren Delikten beschuldigt. Sie haben laut Anklage zwischen November 2015 und Juli 2016 ein Kindermädchen aus dem gleichen Kulturkreis mit sehr tiefem Lohn und unter sklavenähnlichen Bedingungen für sich arbeiten lassen. Es sei dabei bedroht, beschimpft und vom Ehemann auch zu Oralverkehr gezwungen worden, als sich dessen Frau in ihrem Heimatland befand. Später sind noch bis April 2017 drei weitere Nannys für die Betreuung der drei Kinder und als Haushaltshilfe angestellt worden.

Über ein Monat in Untersuchungshaft

Das Bezirksgerichts Winterthur hat die Ehefrau im Juni 2021 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten und den Ehemann zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Sowohl die Staatsanwältin als auch das Ehepaar erhoben Beschwerde, sodass der Fall am Donnerstag vor dem Obergericht verhandelt wurde. Am Prozess machte das Ehepaar keine Aussagen zu den Vorwürfen. Der Mann sagte nur, dass die Untersuchungshaft von über einem Monat ein schwerwiegender Eingriff in die Familie gewesen sei und der jüngste Sohn immer noch darunter leide.