Zürich – Ehepaar wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung vor dem Obergericht

Eine heute 55-jährige Ehefrau versuchte laut der Anklage ihren fünf Jahre jüngeren Mann im April 2018 mit einem Gifttrank zu töten. Weil der Mann am nächsten Morgen noch lebte, legte sie laut Anklageschrift dem Schlafenden ein Netzkabel um den Hals und zog zu. Nur durch die Intervention der beiden Kinder habe die tödliche Strangulation verhindert werden können. Grund für die Giftattacke: Der Ehemann habe seine Freundin aus dem Kosovo in die Schweiz holen und heiraten wollen. Zudem besass er in seinem Heimatland drei Häuser und ein Grundstück im Wert von 170‘000 Franken. Die Ehefrau habe befürchtet, dass er das Geld bei einer Scheidung für sich brauchen würde.

Auch der Mann ist angeklagt. Er soll seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Zürich-Nord dreimal vergewaltigt haben. Dabei habe sie erotische Gegenstände anziehen und verwenden müssen. In einem anderen Fall habe sie eine mit Luftlöchern präparierte Plastiktüte über den Kopf ziehen müssen, während er sie missbrauchte. Zudem soll er sie immer wieder geschlagen haben. Ebenfalls wirft die Staatsanwaltschaft dem Ehepaar Sozialhilfebetrug in der Höhe von rund 33’000 Franken vor.