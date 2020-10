Unwetter in Frankreich : Ehepaar wird in Haus von den Fluten mitgerissen

Ein französischer Journalist hat ein Video veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie das Unwetter ein Haus zerstört. Die zwei Personen, die sich im Haus befanden, werden nun vermisst.

Nach verheerenden Unwettern in Südfrankreich und Norditalien setzen Hunderte Retter die Suche nach Opfern fort. In Hinterland der Riviera-Metropole Nizza, wo Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten waren, werden Bewohner mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. Zur Hilfe werde auch die Armee eingesetzt, kündigte der französische Regierungschef Jean Castex am Samstag an.