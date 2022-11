Basel: Ehepaar wollte tieferen Eigenmietwert, Gericht sagt nein

Das Ehepaar hatte in Basel eine Immobilie für 2,95 Millionen Franken erworben. Nachdem die Steuerverwaltung diese auf 2,23 Millionen geschätzt hatte, sollte sie plötzlich noch viel weniger Wert sein.

Wer ein Haus besitzt, muss dafür den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen besteuern. Dieser bemisst sich am Steuerwert der Immobilie. Es ist offensichtlich, dass ein möglichst tiefer Steuerwert im Interesse der Hausbesitzer ist. Ein Basler Ehepaar hatte 2010 eine Immobilie für 2,95 Millionen Franken erworben. Im Jahr 2016 hatte die Steuerverwaltung im Rahmen einer allgemeinen Neubewertung der selbstgenutzten Liegenschaften den Vermögenssteuerwert der Immobilie auf 2,23 Millionen festgelegt.

Viel zu viel, fand das Ehepaar. Per Rekurs verlangte es eine Herabsetzung des Steuerwerts auf 1,6 beziehungsweise höchstens 1,8 Millionen Franken. Das sei «realitätsfremd», entschied nun das Basler Appellationsgericht in einem jüngst publizierten Entscheid .

Schätzungen sind keine exakte Grösse

Das Ehepaar focht unter anderem die Rechtmässigkeit der Methode an, wie die Steuerverwaltung den Wert der Liegenschaft ermittelte. Dabei stützt sie sich auf den Gebäudeversicherungswert und den relativen Landwert. Das sei keine mathematisch exakt bestimmbare Grösse. «Jede Schätzmethode führt zwangsläufig zu einer gewissen Pauschalisierung und vermag nicht allen Einzelaspekten völlig gerecht zu werden», hält das Gericht in seinem Urteil fest. Dies sei aus praktischen und veranlagungsökonomischen Gründen unvermeidlich und in einem gewissen Mass auch zulässig.