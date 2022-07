Ex-HSV Goalie René Adler: «Eher Elitepartner statt Tinder»– App will Transfers revolutionieren 

1 / 3 Der ehemalige Goalie des HSV will mit seiner App den Transfermarkt revolutionieren. IMAGO/Revierfoto Fussballer sollen ihre Karriere mit dem Handy planen können. imago images / Westend61 Wie auf Tinder können Fussballer ihren neuen Verein via App finden. IMAGO/Rüdiger Wölk

René Adler (37) hat eine lange, erfolgreiche Karriere als Spieler hinter sich. Als Goalie stand er bei Leverkusen, Hamburg und Mainz zwischen den Pfosten. Somit war er Teil des Transferkarussells, das sich mit jedem Transferfenster noch ein wenig schneller dreht. Adler will das nun ändern. Zusammen mit einem Geschäftspartner hat er die App «11Transfair» ins Leben gerufen. Adler erklärt die Idee der App so: «Rudimentär gesprochen, sind wir eine normale Jobbörse, wie es sie in jeder anderen Branche auch gibt.»

Die Idee ist simpel und vielen schon bekannt. Spieler und Verein erstellen ein Profil und geben ihre Daten ein. Beide Seiten geben an, was sie auf dem Markt suchen und was sie anzubieten haben. Wie auf Tinder. Vereine geben an, für welche Position sie einen Spieler suchen und was dieser im Idealfall mitbringen soll. Der Spieler kann Gehaltsvorstellungen sowie bestimmte Ligen auswählen. Mit Hilfe dieser Daten wird dann ein «Matching Score» berechnet, ein Wert der beiden Seiten anzeigt, ob sie zusammenpassen.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist alles anonym, einem Spieler wird zum Beispiel angezeigt, dass ein Bundesliga-Verein zu ihm passen würde, aber nicht welcher. Erst wenn Verein und Spieler dann in der App offiziell Interesse hinterlegen, werden die Profile öffentlich geschaltet und dann können die Verhandlungen beginnen. Die App verbucht bisher mehr als 300 verifizierte Profis im ersten Jahr. Die ersten Verträge über die App sind gerade bestätigt worden.

«Es geht nicht um eine schnelle Nummer»

Zu Beginn wurde «11Transfair» oft mit Tinder verglichen. «Für den Anfang war der Tindervergleich ganz in Ordnung gewesen, aber jetzt wollen wir davon wegkommen», so Adler gegenüber dem «Tagesanzeiger». Es sei auch faktisch falsch, so Adler weiter. «Wir sind eher wie Parship oder Elite-Partner, weil du sagst: Es geht jetzt nicht irgendwie um eine schnelle Nummer, sondern wir wollen eine langfristige, stabile Beziehung aufbauen.»

Die Karriereplanung soll wieder in die Hände der Fussballprofis gelegt werden. «Fussballer, und da schliesse ich mich selbst mit ein, werden im Lauf der Karriere zu einer totalen Bequemlichkeit erzogen. Das fällt vielen nach ihrer sportlichen Karriere auf die Füsse», sagt Adler. Mit Hilfe der App sollen die Profis wieder einen besseren Überblick bekommen.

Untere Ligen als Zielgruppe

Die App zielt nicht auf diese Top-Stars ab, sondern vor allem auf die unteren Ligen. Auf Spieler, die für die Beraterfirmen nicht lukrativ sind. «Ein Zweit- oder Drittligaspieler ist für Beratungsagenturen oft nicht wirtschaftlich, in der Regionalliga kann eine seriöse Exklusivberatung gar nicht mehr wirtschaftlich sein. Betroffene Spieler fallen dann am Ende hinten rüber», sagt Adler.