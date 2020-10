Eine Frau hatte im Jahr 1980 an einem Strand in der Bretagne ihren kostbaren Schmuck verloren. Dank eines Metallforschers und den sozialen Medien konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden.

Der gefundene Ehering mit der Inschrift «Jean-René à Anne, le 31 août 1974». Facebook Nicolas Kasprzyk

Nicolas Kasprzyk ging mit seinem Metalldetektor an einem Strand in Côtes-d'Armor in der Bretagne spazieren, als sein Metalldetektor plötzlich piepste. Dort, zwischen den Kieselsteinen und dem Sand, verbarg sich ein Ehering mit der Inschrift «Jean-René à Anne, le 31 août 1974». Der hübsche Fund, der auf den vergangenen Juni zurückgeht, wurde von «France Bleu» gemeldet.

Die Magie der sozialen Netzwerke

Der Metallforscher Nicolas Kasprzyk veröffentlicht ein Foto seiner Entdeckung auf Facebook, in der Hoffnung, so die Besitzerin zu erreichen. Nur wenige Stunden nachdem das Bild geteilt wurde, konnte Anne ausfindig gemacht werden. Sie lebt mit ihrem Mann in Indre, etwa 500 Kilometer von dem Strand entfernt, an dem der Ehering gefunden wurde.